В зоопарке после ремонта крыши открывается террариум

Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка
Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка

В Калининградском зоопарке возобновляет работу террариум. В начале сентября его пришлось закрыть из-за протекающей крыши, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Течь оперативно устранили, но кардинально проблема, конечно, не решилась. Три года назад здание признали аварийным. В 2021 году мы демонтировали аварийную башню, сделали временное перекрытие крыши. Хватило всего на два года, — рассказали в зоопарке. — Сейчас проектируем реконструкцию павильона. Надеемся, в следующем году получим деньги на выполнение работ».

В 2017 году голландский архитектор Эрик ван Влиет разработал проект реконструкции террариума в Калининградском зоопарке. В 2020 году объект экстренно закрыли из-за угрозы обрушения башни. Животных разместили в служебных помещениях. Открыли террариум после ремонта только в 2021 году.

Летом прошлого года директор Калининградского зоопарка Светлана Соколова заявила, что 70% объектов на территории учреждения требуют реконструкции и капитального ремонта. «Прежде всего, требуется новый медвежатник в связи с ненадлежащим уровнем содержания медведей в их нынешнем старом помещении. По схожим причинам необходимо обновить исторический террариум, а также устаревший вольер для ластоногих, реконструкция которого, помимо прочего, устранит сброс стоков в ручей Парковый», — поясняли ситуацию в пресс-службе правительства.

Тема в развитии

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter