В зоопарке после ремонта крыши открывается террариум

В Калининградском зоопарке возобновляет работу террариум. В начале сентября его пришлось закрыть из-за протекающей крыши, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Течь оперативно устранили, но кардинально проблема, конечно, не решилась. Три года назад здание признали аварийным. В 2021 году мы демонтировали аварийную башню, сделали временное перекрытие крыши. Хватило всего на два года, — рассказали в зоопарке. — Сейчас проектируем реконструкцию павильона. Надеемся, в следующем году получим деньги на выполнение работ».

В 2017 году голландский архитектор Эрик ван Влиет разработал проект реконструкции террариума в Калининградском зоопарке. В 2020 году объект экстренно закрыли из-за угрозы обрушения башни. Животных разместили в служебных помещениях. Открыли террариум после ремонта только в 2021 году.