Под Янтарным сгорело историческое здание после сдачи участка под ним в аренду

В посёлке Синявино под Янтарным в ночь на 1 сентября сгорело историческое здание. В июне этого года участок под ним сдали в аренду, сообщает портал Rugrad.

По данным МЧС, пожар тушили в течение трёх часов. Никто из людей не пострадал. «Сотрудникам МЧС России удалось предотвратить распространение огня на соседние здания. В ликвидации пожара принимали участие 14 огнеборцев из ПСЧ № 33, было задействовано четыре автоцистерны», — отметили в ведомстве.

Как пишет Rugrad, часть довоенного здания на ул. Центральной, 16 была многоквартирным жилым домом, другая часть использовалась под административные нужды. «Объект капитального строительства 39:22:010003:51 находился на участке под жилую застройку с кадастровым номером 39:22:010003:148 и площадью 1,45 тыс. кв. м. Однако в декабре 2022 года под усадьбой был образован новый участок с номером 39:22:010003:365 площадью 1,98 тыс. кв. м и назначением „под объекты культурно-досуговой деятельности“ путем перераспределения исходного массива и земель госсобственности», — сообщает деловой портал.

Согласно информации Rugrad, в марте прошлого года глава муниципалитета Артур Крупин заявил, что аварийное здание в Синявино планируется выставить на торги вместе с участком. Он уточнил, что после завершения судебных разбирательств с незаконным владельцем объект будет выставлен на торги для привлечения «грамотного инвестора, который сможет создать красивое административное здание».

В Росреестре кадастровая стоимость самого здания как многоквартирного четырехэтажного дома составляла 8,85 млн рублей, стоимость участка под ним — 1,63 млн рублей, отмечает портал. С 29 июня 2023 года участок под историческим зданием в Синявино с номером 39:22:010003:365 администрация Янтарного сдала в аренду ООО «Строительная компания „Дома под ключ“» по договору от 26 мая.

По данным сайта «Пруссия 39», здание являлось усадьбой Гросс Хубникен.