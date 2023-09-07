Россиянина, отправившегося пешком к бабушке в Калининград, задержали на польской границе

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Фото Варминско-Мазурского подразделения Пограничной стражи Польши

В лесу недалеко от Бранёво сотрудники патрульной службы задержали россиянина, который с чемоданом направлялся к границе с Калининградской областью. Сообщение об этом размещено на сайте Варминско-Мазурского подразделения Пограничной стражи Польши.

20-летний парень, проживающий последние 10 лет в Германии, объяснил, что выехал на рейсовом автобусе из Гамбурга в Калининград, чтобы навестить бабушку. В дороге он вспомнил, что забыл взять с собой немецкую карту, подтверждающую право на проживание. Путешественник был уверен, что без неё его не пустят в Россию. Прожив некоторое время в пансионате, турист принял решение пересечь границу через лес. К моменту задержания он успел пройти 26 километров. Пограничники заметили юношу благодаря камерам видеонаблюдения.

За попытку незаконного пересечения границы россиянин был оштрафован на 500 злотых (порядка 11,5 тыс. рублей). В тот же день парень покинул Польшу через пункт пропуска в Гжехотках.

Ранее под Бранёво задержали украинца, пытавшегося обойти Балтийское море пешком.

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