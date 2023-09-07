В Калининградской области задержан гражданин США по подозрению в похищении сына

В Калининграде возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего (п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Калининградской области и материалов, предоставленных Пограничным управлением регионального ФСБ.

По версии следствия, 27 июля 35-летний гражданин США прибыл на территорию области для встречи с 4-летним сыном, являющимся гражданином РФ. Зная, что в районном суде города Калининграда рассматривается гражданское дело об определении места жительства ребенка, подозреваемый под предлогом совместного времяпрепровождения вывез сына на автомобиле на территорию Мамоновского городского округа, где предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность. Осуществить задуманное мужчине помешали пограничники.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время он будет допрошен, ему будет предъявлено обвинение. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств расследуемого преступления и на закрепление доказательной базы.