В Калининграде передали в суд дело о попытке гражданина США вывезти сына (видео)

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Завершено расследование дела о попытке гражданина США нелегально вывезти за границу 4-летнего сына, проживающего в Калининграде. Дело передано в суд, сообщают пресс-службы регионального управления СК и прокуратуры.

35-летнего мужчину обвиняют в похищении несовершеннолетнего и попытке незаконного пересечения государственной границы. Его задержали в июле прошлого года, о случившемся стало известно в сентябре.

27 июля мужчина прибыл на территорию Калининградской области для встречи с ребенком, являющимся гражданином РФ. Несмотря на то, что в одном из районных судов Калининграда в то время рассматривалось дело об определении места жительства мальчика, отец решил его вывезти за границу без согласия матери. На автомобиле они отправились на территорию Мамоновского округа и там попытались пересечь границу через «лесисто-болотистую местность». Там их задержали российские пограничники.

После задержания гражданин США был заключен под стражу.


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