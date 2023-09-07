Жителю Балтийска дали два года колонии за хранение боеприпасов времен войны

Жителю Балтийска дали два года колонии за хранение боеприпасов времен Второй Мировой войны, информацию об этом разместили в телеграм-канале облсуда.



Осенью 2020 года балтиец собирал грибы в лесу и, как отмечает пресс-служба суда, случайно нашел боеприпасы: пригодную для применения ствольную коробку карабина «Маузер 98k», три снаряда, взрыватель и порох. Мужчина не стал ставить в известность о своей находке власти и длительное время хранил боеприпасы в собственном гараже.

11 апреля у него был проведен обыск, в ходе которого полицейские изъяли боеприпасы. Подсудимый объяснил, что решил унести взрывчатые вещества к себе, чтобы потенциально опасные предметы не смогли нанести кому-либо вред. Как отметили в суде, продавать или передавать боеприпасы в третьи руки он не планировал. Порох, по его словам, хотел использовать для борьбы с кротами на приусадебном участке.

Балтиец предстал перед судом по обвинению по статье 222 УК РФ (приобретение и хранение взрывчатых веществ). Суд учел ряд смягчающих обстоятельств: положительную характеристику мужчины с места работы и возраст.

Приговор не вступил в законную силу.