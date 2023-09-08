Суд отправил в СИЗО представителя Чечни в Калининграде

Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золоторевой отправил в СИЗО представителя главы Чеченской Республики в Калининграде Альберта Романова. Об этом сообщает ТАСС.



Романову инкриминируется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, уточняет информагентства со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был задержан Романов Альберт Русланович, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ „Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере“. Он был этапирован в Москву, где в отношении него в Басманном суде была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решение об аресте вступило в силу», — рассказал собеседник ТАСС.



По делу Золоторевой также был арестован председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, которому следствие вменяет совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере», добавил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Романов и Бондаренко являются посредниками в передаче взяток экс-председателю Ростовского облсуда Золотаревой, ее бывшему заместителю Татьяне Юровой и начальнику управления судебного департамента Андрею Рощевскому, следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС. В интересах следствия подробностей уголовного дела не приводится. В конце мая Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой. Она и Татьяна Юрова были арестованы в Москве в рамках уголовного дела о получении семи взяток. В правоохранительных органах ТАСС ранее сообщали, что дело Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Басманный суд арестовал его по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере.