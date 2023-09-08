Суд отправил в СИЗО представителя Чечни в Калининграде

Все новости по теме: Коррупция

Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золоторевой отправил в СИЗО представителя главы Чеченской Республики в Калининграде Альберта Романова. Об этом сообщает ТАСС.

Романову инкриминируется посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, уточняет информагентства со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был задержан Романов Альберт Русланович, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ „Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере“. Он был этапирован в Москву, где в отношении него в Басманном суде была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решение об аресте вступило в силу», — рассказал собеседник ТАСС.

По делу Золоторевой также был арестован председатель Железнодорожного районного суда Ростова Георгий Бондаренко, которому следствие вменяет совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере», добавил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Романов и Бондаренко являются посредниками в передаче взяток экс-председателю Ростовского облсуда Золотаревой, ее бывшему заместителю Татьяне Юровой и начальнику управления судебного департамента Андрею Рощевскому, следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС. В интересах следствия подробностей уголовного дела не приводится. В конце мая Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Золотаревой. Она и Татьяна Юрова были арестованы в Москве в рамках уголовного дела о получении семи взяток. В правоохранительных органах ТАСС ранее сообщали, что дело Золотаревой может быть связано с уголовным преследованием начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского. Басманный суд арестовал его по обвинению в посредничестве во взятке в особо крупном размере.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter