В Калининграде таможенный инспектор обвиняется в получении взятки, его взяли под стражу

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В Калининграде таможенный инспектор обвиняется в получении взятки за ускоренный выпуск товаров за границу. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в период с 26 апреля 2019 года по 4 октября 2020 года таможенный инспектор Калининградского таможенного поста, действуя совместно с неустановленными должностными лицами, получил от посредника 151 тыс рублей. Взятка предназначалась за ускоренные проверки деклараций на товары юридических лиц — участников внешнеэкономической деятельности, которые в период с апреля 2019 года по октябрь 2020 года подал взяткодатель. Кроме того, инспектор должен был в короткие сроки принять решения о выпуске задекларированных товаров, а также оказать общее покровительство.

7 сентября 2023 года таможеннику предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Вину он не признал, от дачи показаний отказался.

В обосновании ходатайства о заключении обвиняемого под стражу следователь указал, что преступление, тот вменяемое тому преступление относится к категории особо тяжких, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Кроме того, инспектор имеет обширные связи в правоохранительных органах и властных структурах. «Имея доступ к служебной документации, может уничтожить доказательства. Также может угрожать свидетелям, оказать на них давление», — говорится в релизе.

Ленинградский районный суд Калининграда избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 ноября 2023 года.

Постановление не вступило в законную силу.

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