В центре Калининграда столкнулись «Рено» и «Понтиак»: пятеро пострадавших (видео)

Вечером в пятницу, 8 сентября, в центре Калининграда произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Как сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД, инцидент был зафиксирован 22:20.



По ул. Черняховского со стороны ул. Сергеева в направлении ул. Горького двигался автомобиль «Рено» под управлением 32-летнего мужчины. Водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Понтиаком», ехавшим со стороны ул. Пролетарской.

В результате ДТП пять человек получили телесные повреждения: 26-летний пассажир «Рено» и четыре пассажира «Понтиака», одному из которых 47 лет, остальным — 37 лет. «Один 37-летний пассажир госпитализирован», — отметили в областном УГИБДД.