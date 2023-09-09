В центре Калининграда столкнулись «Рено» и «Понтиак»: пятеро пострадавших (видео)

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Вечером в пятницу, 8 сентября, в центре Калининграда произошло ДТП, в котором пострадали пять человек. Как сообщается в Telegram-канале областного управления ГИБДД, инцидент был зафиксирован 22:20.

По ул. Черняховского со стороны ул. Сергеева в направлении ул. Горького двигался автомобиль «Рено» под управлением 32-летнего мужчины. Водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Понтиаком», ехавшим со стороны ул. Пролетарской.

В результате ДТП пять человек получили телесные повреждения: 26-летний пассажир «Рено» и четыре пассажира «Понтиака», одному из которых 47 лет, остальным — 37 лет. «Один 37-летний пассажир госпитализирован», — отметили в областном УГИБДД.


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