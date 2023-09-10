Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек

Число жертв землетрясения в Марокко на утро 10 сентября превысило две тысячи человек. Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на заявление марокканского МВД, на утро воскресенья было зафиксировано 2012 погибших и 2059 получивших ранения. Известно, что более 1,4 тыс. пострадавших находятся в критическом состоянии.



«По оценкам экспертов, число погибших может возрасти, поскольку спасатели пока не могут добраться до труднодоступных районов, — уточняют в информагентстве. — Король Марокко Мохаммед VI мобилизовал армейские поисково-спасательные команды для поиска и спасения всех выживших, используя вертолеты и беспилотные летательные аппараты».