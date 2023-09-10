Число жертв землетрясения в Марокко превысило две тысячи человек

Число жертв землетрясения в Марокко на утро 10 сентября превысило две тысячи человек. Как сообщает «Интерфакс», со ссылкой на заявление марокканского МВД, на утро воскресенья было зафиксировано 2012 погибших и 2059 получивших ранения. Известно, что более 1,4 тыс. пострадавших находятся в критическом состоянии.
«По оценкам экспертов, число погибших может возрасти, поскольку спасатели пока не могут добраться до труднодоступных районов, — уточняют в информагентстве. — Король Марокко Мохаммед VI мобилизовал армейские поисково-спасательные команды для поиска и спасения всех выживших, используя вертолеты и беспилотные летательные аппараты».Напомним, что землетрясение произошло в ночь на субботу, 9 сентября. Его магнитуда составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9. Очаг был расположен в десятках километров от города Марракеш с населением 839 тысяч человек, старая часть которого внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Власти говорили, что основной ущерб был нанесен за пределами городов. Землетрясение стало самым сильным в Марокко за последние 120 лет. По словам экспертов, в Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят сравнительно редко.