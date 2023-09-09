В Марокко число погибших при землетрясении превысило 800 человек

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В результате сильного землетрясения в Марокко, по последним данным, погибли 820 человек. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на AP. По сведениям местного МВД, еще 672 человека ранены, из них 205 получили серьезные травмы.

Землетрясение произошло в ночь на субботу, 9 сентября. Его магнитуда составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9. Очаг был расположен в десятках километров от города Марракеш с населением 839 тысяч человек, старая часть которого внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Власти говорили, что основной ущерб был нанесен за пределами городов.

Как отмечает «Интерфакс», нынешнее землетрясение является самым сильным в Марокко с 1960 года, когда подземный толчок магнитудой 5,8 унес тысячи жизней.

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