В Марокко число погибших при землетрясении превысило 800 человек

В результате сильного землетрясения в Марокко, по последним данным, погибли 820 человек. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на AP. По сведениям местного МВД, еще 672 человека ранены, из них 205 получили серьезные травмы.

Землетрясение произошло в ночь на субботу, 9 сентября. Его магнитуда составила, по разным данным, от 6,8 до 6,9. Очаг был расположен в десятках километров от города Марракеш с населением 839 тысяч человек, старая часть которого внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Власти говорили, что основной ущерб был нанесен за пределами городов.