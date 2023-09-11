Водолазы нашли тело погибшего пассажира частного вертолета Robinsson, упавшего в озеро

Водолазы нашли тело погибшего пассажира частного вертолета Robinsson, упавшего в озеро
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В озере Воже в Вологодской области, в которое в воскресенье, 10 сентября, упал частный вертолет Robinsson, удалось найти его погибшего пассажира.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Вологодской области, поисками занимались водолазы его ведомства.

«Сегодня утром на месте крушения вертолёта начались водолазные спуски, — сообщили в половине седьмого утра в пресс-службе. — В кабине обнаружено тело погибшего. Проводится работа по извлечению тела из воды».

Через полтора часа спасатели доложили об извлечении тела погибшего из воды.

По факту крушения вертолета, как сообщает «Интерфакс», возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). В СК не исключили, что вертолет мог упасть из-за сильного снижения к воде.

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