У замка «Бальга» упал с обрыва мужчина, ему потребовалась помощь спасателей МЧС (фото)

В Калининградской области спасатели МЧС помогли мужчине, упавшему с обрыва. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне от оператора «Системы-112» поступило сообщение о том, что в районе замка «Бальга» с обрыва у Калининградского залива упал и находится без сознания 58-летний мужчина. О случившемся сообщил сын пострадавшего. К месту происшествия были оперативно направлены спасатели МЧС России и сотрудники пожарно-спасательной части № 30.

Пострадавший был обнаружен в сознании, поднят на жесткие носилки и доставлен бригаде скорой медицинской помощи.