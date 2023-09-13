У замка «Бальга» упал с обрыва мужчина, ему потребовалась помощь спасателей МЧС (фото)

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В Калининградской области спасатели МЧС помогли мужчине, упавшему с обрыва. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Накануне от оператора «Системы-112» поступило сообщение о том, что в районе замка «Бальга» с обрыва у Калининградского залива упал и находится без сознания 58-летний мужчина. О случившемся сообщил сын пострадавшего. К месту происшествия были оперативно направлены спасатели МЧС России и сотрудники пожарно-спасательной части № 30.

Пострадавший был обнаружен в сознании, поднят на жесткие носилки и доставлен бригаде скорой медицинской помощи.

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