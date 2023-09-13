Арендаторы замка Бальга — о падении мужчины с обрыва: «Это вопрос личной ответственности»

Арендаторы замка Бальга прокомментировали ситуацию с травмированием 58-летнего мужчины, упавшего с обрыва и потерявшего сознание. По словам руководителя компании «Строймонтажсервис» Валерия Щербатых, во вторник, 12 сентября, ему позвонил начальник охраны и сообщил о ЧП.



«За территорией замка Бальга, со стороны кирхи, кубарем вниз свалился искатель приключений или поисковик, — рассказал Щербатых. — После обращения его жены к охране были вызваны МЧС и „скорая“. Травмы у искателя приключений уточняются. Наша территория полностью огорожена, вход на территорию под контролем. Со стороны обрывов по периметру у нас натянуты сигнальные ленты».

Щербатых добавил, что неосторожное поведение посетителей исторических объектов становится проблемой.

«Вопрос личной ответственности людей за их действия и поведение становиться актуальным», — заключил он.