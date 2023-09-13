Арендаторы замка Бальга — о падении мужчины с обрыва: «Это вопрос личной ответственности»

Арендаторы замка Бальга — о падении мужчины с обрыва: «Это вопрос личной ответственности»
Фото: пресс-служба управления МЧС по Калининградской области
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Арендаторы замка Бальга прокомментировали ситуацию с травмированием 58-летнего мужчины, упавшего с обрыва и потерявшего сознание. По словам руководителя компании «Строймонтажсервис» Валерия Щербатых, во вторник, 12 сентября, ему позвонил начальник охраны и сообщил о ЧП.

«За территорией замка Бальга, со стороны кирхи, кубарем вниз свалился искатель приключений или поисковик, — рассказал Щербатых. — После обращения его жены к охране были вызваны МЧС и „скорая“. Травмы у искателя приключений уточняются. Наша территория полностью огорожена, вход на территорию под контролем. Со стороны обрывов по периметру у нас натянуты сигнальные ленты».

Щербатых добавил, что неосторожное поведение посетителей исторических объектов становится проблемой.

«Вопрос личной ответственности людей за их действия и поведение становиться актуальным», — заключил он.

Напомним, что эвакуацией получившего травму занимались спасатели МЧС России и сотрудники пожарно-спасательной части № 30. Пострадавший был обнаружен в сознании, поднят на жесткие носилки и доставлен бригаде скорой медицинской помощи.

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