Астронавты NASA потеряли в открытом космосе сумку с инструментами

Астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О’Хара потеряли в открытом космосе сумку с инструментами. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на NASA.



Во время ремонта узлов, позволяющих солнечным батареям МКС следить за Солнцем, астронавты случайно выпустили из рук сумку с инструментами, из-за чего ее унесло в открытый космос.

Представители диспетчерской службы смогли обнаружить предмет при помощи внешних камер станции.

Согласно расчетам Центра управления полетов NASA, сумка не представляет никакой угрозы ни для МКС, ни для здоровья астронавтов.

Предмет будет вращаться вокруг планеты приблизительно до марта 2024 года, после чего сгорит в верхних слоях атмосферы.