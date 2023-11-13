УМВД: в Калининграде сбивший собаку и покинувший место ДТП водитель предстанет перед судом (видео)

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Водитель, наехавший на собаку в одном из садовых товариществ Калининграда и покинувший место ДТП, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как уточнили в полиции, 28 октября появилось в сети видео, на котором водитель автомобиля «Шкода» на просёлочной дороге в СНТ «Утро» сбивает собаку по кличке Айна и уезжает с места ДТП. Полицейские оперативно нашли автомобилиста — им оказался 37-летний житель садового товарищества. Водитель утверждал, что не заметил животное на дороге и даже не понял, что сбил собаку, которая получила тяжкие травмы.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что в нарушение п. 2.5, 2.6.1 Правил дорожного движения мужчина оставил место аварии, не вызвав сотрудников полиции и не дождавшись их приезда. В результате расследования составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП».

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