Гражданин Германии пытался выехать из Польши в Россию по поддельным правам

Польские пограничники задержали водителя, который пытался покинуть республику и въехать в Россию по поддельным водительским правам. Об этом сообщает официальный сайт Варминьско-Мазурского пограничного подразделения.

Поддельный документ был выявлен 12 ноября сотрудниками пограничного поста в Гжехотках. Водительские права для проверки предъявил 47-летний «гражданин Германии российской национальности».

«Водитель Volkswagen с литовскими номерами предъявил российские водительские права. У пограничника возникли сомнения в подлинности документа. Оказалось, что бланк был напечатан с использованием другой техники и имел другие функции защиты, чем оригинал. Водительские права были конфискованы, а путешественник был оштрафован на 500 злотых. 47-летний мужчина выехал с пограничного перехода в качестве пассажира», — отмечается в сообщении.