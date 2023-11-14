Прокуратура: опрокинувшийся на Приморском кольце бензовоз перевозил нефть (фото)

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Бензовоз, опрокинувшийся на Приморском кольце в ночь на вторник, 14 ноября, перевозил нефть. Об этом сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры. Надзорное ведомство взяло на контроль установление обстоятельств ДТП.

«Работу правоохранительных органов и экстренных служб на месте координировал прокурор Зеленоградского района Михаил Львов. Прокуратура контролирует установление обстоятельств происшествия, а также ход и результаты процессуальной проверки», — отметили в ведомстве.

Авария с участием бензовоза произошла на 31-м километре Приморского кольца около 00:05 во вторник, 14 ноября. По предварительным данным, 40-летний водитель уснул за рулём. Машина врезалась в дорожное ограждение, после чего автоцистерна опрокинулась. Из-за ДТП произошел разлив топлива, дорогу перекрыли для ликвидации последствий аварии.

Фото из Telegram-канала областной прокуратуры

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