На Приморском кольце перевернулся бензовоз: из-за разлива топлива перекрыта дорога (видео)

Продолжение: Прокуратура: опрокинувшийся на Приморском кольце бензовоз перевозил нефть (фото)
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В ночь на вторник, 14 ноября, на Приморском кольце произошло ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Инцидент был зафиксирован в 00:05. По предварительным данным, на 31-м километре трассы водитель уснул за рулём. Машина врезалась в дорожное ограждение, после чего автоцистерна опрокинулась. Как отметили в ведомстве, 40-летний водитель не пострадал.

Из-за ДТП произошел разлив топлива. Дорогу в месте аварии перекрыли со стороны Светлогорска. Устранением последствий аварии занимаются сотрудники МЧС. Представители Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. По данным областного управления ГИБДД, движение закрыто ориентировочно до 8:30.


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