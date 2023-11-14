На Приморском кольце перевернулся бензовоз: из-за разлива топлива перекрыта дорога (видео)

В ночь на вторник, 14 ноября, на Приморском кольце произошло ДТП с участием бензовоза. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.



Инцидент был зафиксирован в 00:05. По предварительным данным, на 31-м километре трассы водитель уснул за рулём. Машина врезалась в дорожное ограждение, после чего автоцистерна опрокинулась. Как отметили в ведомстве, 40-летний водитель не пострадал.

Из-за ДТП произошел разлив топлива. Дорогу в месте аварии перекрыли со стороны Светлогорска. Устранением последствий аварии занимаются сотрудники МЧС. Представители Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося. По данным областного управления ГИБДД, движение закрыто ориентировочно до 8:30.