На Приморском кольце продолжают устранять последствия аварии с участием бензовоза (фото)

На Приморском кольце продолжают устранять последствия аварии с участием бензовоза. Об этом сообщает пресс-служба управления автомобильных дорог.

В ведомстве сообщают, что дорожное движение по одной стороне было восстановлено к 10.30 часам, автомобильного затора нет. Поврежденный грузовой автомобиль убран с проезжей части, рабочие расчистили дорогу при помощи уборочной техники.

«В данный момент продолжается работа по устранению последствий розлива нефти. Подрядная организация приступит к восстановлению повреждённого в результате ДТП металлического барьерного ограждения после очистки земляного полотна от нефти» — сообщил начальник территориального ситуационного центра управления автомобильных дорог Илья Пузыревский.

Напомним, Авария с участием бензовоза произошла на 31-м километре Приморского кольца около 00:05 во вторник, 14 ноября. По предварительным данным, 40-летний водитель уснул за рулём. Машина врезалась в дорожное ограждение, после чего автоцистерна опрокинулась. Из-за ДТП произошел разлив топлива, дорогу перекрыли для ликвидации последствий аварии.

Фото: пресс-служба управления автомобильных дорог.