Грузоперевозчик избил клиента битой в Холмогоровке

На одной из улиц в поселке Холмогоровка грузоперевозчик избил клиента битой. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.



Как уточнили в пресс-службе на вопрос «Нового Калининграда», перевозчик приезжал к мужчине дважды. В первый день клиент отказался от услуги, несмотря на то, что водитель уже был на месте. Во второй день сделка состоялась, но заказчик отказался платить за потраченное накануне топливо. В результате грузоперевозчик достал биту и несколько раз ударил клиента по туловищу, параллельно угрожая расправой.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».