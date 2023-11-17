Автомобиль «БМВ» въехал в остановку в Калининграде, погиб ребенок

В Калининграде водитель «БМВ» врезался в остановку общественного транспорта, погиб ребенок. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

По предварительным данным, в 15:11 в Калининграде на пересечении улиц Инженерной и Киевской автомобиль «БМВ» врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Погибла девочка, ее возраст уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что о ДТП сообщали очевидцы в сообществе автомобилистов «ВКонтакте».