Автомобиль «БМВ» въехал в остановку в Калининграде, погиб ребенок

Продолжение: МЧС: в результате ДТП с въехавшей в остановку «БМВ» пострадали три человека, один погиб
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В Калининграде водитель «БМВ» врезался в остановку общественного транспорта, погиб ребенок. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

По предварительным данным, в 15:11 в Калининграде на пересечении улиц Инженерной и Киевской автомобиль «БМВ» врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Погибла девочка, ее возраст уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что о ДТП сообщали очевидцы в сообществе автомобилистов «ВКонтакте».


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