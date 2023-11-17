МЧС: в результате ДТП с въехавшей в остановку «БМВ» пострадали три человека, один погиб

В результате ДТП на остановке общественного транспорта, в которую въехал автомобиль «БМВ» пострадали трое взрослых и погиб ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

«Сегодня в 15:10 от оператора системы «112» поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Тихорецкая и Киевская автомобиль въехал в автобусную остановку, где находились люди. По указанному адресу оперативно прибыли сотрудники МЧС России. По прибытии на место ДТП выяснилось, что между автомобилем и автобусной остановкой зажата девочка. Спасатели деблокировали ребёнка и передали медикам. В результате ДТП пострадало 3 человека. Сотрудники СМП констатировали смерть ребёнка», — отмечается в сообщении.

На месте работают сотрудники оперативных служб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

