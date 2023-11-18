На трассе «Талпаки-Советск» произошло массовое ДТП. Погиб один из водителей (фото)

На трассе «Талпаки-Советск» вечером в субботу, 18 ноября, произошло тройное ДТП со смертельным исходом и пострадавшим. Как сообщил «Новому Калининграду» очевидец, столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей случилось в районе поселка Дальнее Полесского района. По его словам, около 17:50 водитель микроавтобуса «Фольксваген» в горку начал совершать обгон автомобиля «Пежо», на полосе встречного движения он столкнулся в лобовую с автомобилем «Ауди».



«От удара микроавтобус откинуло назад и он врезался в автомобиль „Пежо“, который шел на обгон. „Ауди“ и „Пежо“ раскидало в кюветы. Водитель микроавтобуса скончался на месте, а его супругу госпитализировали. Остальные участники аварии из автомобиля „Пежо“ получили ранения. О состоянии водителя и пассажиров „Ауди“ информации нет», — сообщил очевидец.

В пресс-службе УМВД по Калининградской области факт гибели водителя микроавтобуса подтвердили. Также подтверждается госпитализация его пассажирки.

«По предварительным данным, микроавтобус двигался со стороны г. Калининграда в сторону г. Немана. Не справившись с управлением, водитель резко выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем „Ауди“. Двигавшийся сзади „Пежо“ также столкнулся с этими двумя автомобилями», — сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что водители «Ауди» и «Пежо» не пострадали.

«На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа отделения полиции по Полесскому муниципальному округу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — добавили в ведомстве. — На месте контроль осуществляет начальник УГИБДД УМВД России по Калининградской области полковник полиции Геннадий Бубенов».

Автомобилистам советуют выбирать альтернативные маршруты, так как движение на автотрассе временно перекрыто в обе стороны.