В Калининграде задержали браконьеров, выловивших судака почти на 605 тысяч (фото)

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В Калининграде задержали браконьеров, выловивших судака почти на 605 тысяч. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Балтийского  территориального управления  Росрыболовства.

Нарушители были выявлены ночью 16 ноября, на реке Преголе в районе Правой набережной. Два браконьера рыбачили на донную снасть «балбера» в количестве 232 штук по одному крючку на каждой. Незаконный улов составил 183 экземпляров судака, в том числе 75 штук размером 33-40 см, что является ниже допустимого для вылова.

В результате противоправных действий был причинен ущерб водным биоресурсам на сумму 604 815 рублей. Материалы дела об административном правонарушении переданы в линейный отдел полиции на водном транспорте.

фото судаки на земле 2023.png

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