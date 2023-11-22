В Гжехотках оштрафовали литовца, сменившего на авто российские номера на поддельные

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На автомобильном пограничном переходе в Гжехотках сотрудники польской Пограничной службы задержали гражданина Литвы, который использовал поддельное белорусское свидетельство о регистрации своего авто. Об этом сообщает официальный сайт Варминьско-Мазурского пограничного подразделения.

Как уточняется в сообщении, 20 ноября водитель микроавтобуса Ford попытался въехать в Польшу по поддельному документу. 62-летний мужчина сменил номера на «Форде» и воспользовался фальшивым белорусским техпаспортом. При этом пограничники обнаружили у водителя фотокопию российского свидетельства о регистрации.

Литовец признал себя виновным в совершении преступления и был оштрафован на 1500 злотых. Из-за того, что «Форд Транзит» был зарегистрирован в России, мужчину не пустили в Польшу.

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