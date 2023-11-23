В «Храброво» задерживается прилет пяти самолетов

В аэропорту «Храброво» задерживается прилет и вылет нескольких самолетов. Эта информация следует из онлайн-табло на сайте аэропорта.



На текущий момент задерживается посадка пяти рейсов: двух из Петербурга и Москвы и одного борта из Перми. Откладывается вылет двух рейсов в Москву, одного в Петербург и одного в Пермь. В пресс-службе «Храброво» уточнили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Отметим, что задержка двух рейсов связана со снегопадом в Перми, о чем сообщает пресс-служба пермского аэропорта.