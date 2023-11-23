УМВД: в Калининграде бизнесмен убедил своего работника поджечь автомобиль госслужащего (видео)

В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля и их предполагаемого заказчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как уточнили в ведомстве, 18 октября в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Ю. Гагарина совершен поджог автомобиля Ford Mondeo. В результате возгорания частично выгорел моторный отсек и часть кузова иномарки. По предварительным подсчётам, владельцу машины был нанесён ущерб на сумму свыше 300 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 267 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога».

Правоохранители установили личность поджигателя и задержали его по месту жительства при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Росгвардии.Подозреваемый — 27-летний мигрант — сознался в содеянном. Предварительно установлено, что заказчиком поджога выступил его работодатель — владелец тепличного хозяйства. По версии следствия, 63-летний предприниматель поссорился с одним из руководителей территориального подразделения федерального агентства. Для мести госслужащему злоумышленник нанял своего работника, который в свою очередь привлёк своего 21-летнего знакомого. Подозреваемые купили бензин на автозаправочной станции и отправились к дому потерпевшего. Пока младший из подельников вел наблюдение, исполнитель поставил бутылку с горючим под переднюю часть автомобиля и поджёг, после чего злоумышленники скрылись с места преступления.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, с ними проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы. В ходе обысков изъяты банковские карты, мобильные телефоны и самокат. В настоящее время всей троице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.