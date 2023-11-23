УМВД: в Калининграде бизнесмен убедил своего работника поджечь автомобиль госслужащего (видео)

Все новости по теме: Сгоревший транспорт

В Калининграде полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля и их предполагаемого заказчика. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Как уточнили в ведомстве, 18 октября в полицию поступило сообщение о том, что на ул. Ю. Гагарина совершен поджог автомобиля Ford Mondeo. В результате возгорания частично выгорел моторный отсек и часть кузова иномарки. По предварительным подсчётам, владельцу машины был нанесён ущерб на сумму свыше 300 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 267 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога».

Правоохранители установили личность поджигателя и задержали его по месту жительства при силовой поддержке бойцов СОБР и ОМОН Росгвардии.Подозреваемый — 27-летний мигрант — сознался в содеянном. Предварительно установлено, что заказчиком поджога выступил его работодатель — владелец тепличного хозяйства. По версии следствия, 63-летний предприниматель поссорился с одним из руководителей территориального подразделения федерального агентства. Для мести госслужащему злоумышленник нанял своего работника, который в свою очередь привлёк своего 21-летнего знакомого. Подозреваемые купили бензин на автозаправочной станции и отправились к дому потерпевшего. Пока младший из подельников вел наблюдение, исполнитель поставил бутылку с горючим под переднюю часть автомобиля и поджёг, после чего злоумышленники скрылись с места преступления.

Подозреваемых доставили в отдел полиции, с ними проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также закрепление доказательственной базы. В ходе обысков изъяты банковские карты, мобильные телефоны и самокат. В настоящее время всей троице избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter