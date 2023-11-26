Минобороны сообщило о перехвате двух ракет C-200 над Азовским морем

Минобороны РФ заявило, что около 11:00 мск в воскресенье, 26 ноября, российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Азовским морем две зенитные ракеты комплекса C-200, переоборудованные для поражения наземных целей. Информация об этом опубликована в официальном Telegram-канале ведомства.



В воскресенье Минобороны также сообщало об уничтожении беспилотников над Московской, Тульской, Калужской, Смоленской и Брянской областями. Как отмечает «Коммерсант», ведомство заявило, что в общей сложности средства ПВО сбили 24 БПЛА с начала суток. Сейчас известно об одном пострадавшем. Он получил ранения в результате попадания обломков беспилотника в многоквартирный дом в Туле.