В Минобороны заявили о попытке атаки беспилотниками пяти регионов РФ

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В Минобороны сообщили о попытке атаки беспилотниками утром 26 ноября пяти регионов РФ. Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, БПЛА самолетного типа были уничтожены над территорией Московской, Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областей.

Рано утром в воскресенье Минобороны проинформировало о девяти уничтоженных беспилотниках. Позднее в ведомстве сообщили о еще четырех сбитых БПЛА.

Как пишет «Коммерсант», ночью были сбиты 11 беспилотников в четырех регионах РФ: Московской, Тульской, Калужской и Брянской областях. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал происходящее «попыткой массовой атаки» беспилотниками. В Московской области БПЛА фиксировались в разных районах: в районе Наро-Фоминска, в Одинцовском и Раменском городских округах, а также в Подольске.

В Туле сбитый беспилотник потерял управление и врезался в многоквартирный дом, сообщил губернатор Алексей Дюмин. Один человек получил резаное ранение, повреждено остекление трех квартир, отмечает издание. Всего над регионом сбито не меньше трех БПЛА.

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