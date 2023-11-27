В Калининграде на улице Грибоедова горел особняк за 85 млн рублей (видео)

В Калининграде на улице Грибоедова горел особняк. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, в доме горел мансардный этаж и кровля на площади около 50 квадратных метров, и в ликвидации пожара были задействованы 25 человек личного состава и 7 единиц техники.



«Тушение продолжалось около двух с половиной часов. Никто из жильцов, к счастью, на этот раз не пострадал», — пояснили в ведомстве.

Соседи погорельцев сообщили «Новому Калининграду», что особняк (дом № 16) был построен недавно и практически сразу был выставлен на продажу.

Согласно информации, опубликованной на сервисе «Циан», дом был построен в 2013 году, и его оценивали в 85 000 000 рублей.

В описании элитного жилья сообщалось, что это «роскошный особняк, современный, элегантный и впечатляющий, площадью 489 м2» в престижном районе.

«В доме просторнейшая гостиная с камином, кухня с террасой, — также говорится в описании, — три изолированные спальни, зимний сад с возможностью переоборудования под четвертую спальню, 2 гардеробных, жилая мансарда с камином, 3 полноценных санузла, кухонный лифт оборудован на всех 4-х этажах, хамам с комнатой отдыха, прачечная, гараж на 4 машины. На участке современная пергола (беседка). Превосходный, тщательно продуманный, интерьер с преобладанием современной европейской классики. Элегантный и практичный. Великолепная отделка, использованы только качественные, долговечные, натуральные и экологичные материал ведущих мировых производителей. Подсветка с витражами, художественный паркет, разноуровневый потолок, качественные и удобные лестницы».