В Крыму из-за урагана один человек погиб, 10 пострадали

В результате урагана и шторма в Крыму один человек погиб и 10 пострадали. В целях безопасности эвакуированы более 350 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.



«Сильнейший шторм бушует на территории Республики Крым. Пострадали 10 человек, еще 1 погиб», — прокомментировали в ведомстве. В МЧС добавили, что 118 эвакуированных находятся в шести пунктах временного размещения.