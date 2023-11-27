В Крыму из-за урагана один человек погиб, 10 пострадали

В результате урагана и шторма в Крыму один человек погиб и 10 пострадали. В целях безопасности эвакуированы более 350 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Сильнейший шторм бушует на территории Республики Крым. Пострадали 10 человек, еще 1 погиб», — прокомментировали в ведомстве. В МЧС добавили, что 118 эвакуированных находятся в шести пунктах временного размещения.Как сообщает «Коммерсант», в музее-аквариуме Севастополя из-за непогоды затопило зал. По данным губернатора города Михаила Развожаева, в результате погибли 500 морских животных.