«Оборонлогистика» предупреждает о новом шторме в Балтийском море

В Балтийском море и Финском заливе во вторник, 28 ноября, ожидается штормовая погода. Об том сообщает «Оборонлогистика».

На настоящий момент движение паромов «Амбал», «Балтийск», «Маршал Рокоссовский», «Генерал Черняховский» и сухогрузов «Спарта» и «Спарта II» осуществляется в штатном режиме, но в случае ухудшения погодных условий возможны изменения в движении большегрузных судов, что может привести к задержке в движении грузов.

Напомним, в прошлый четверг, 23 ноября, из-за штормового ветра перекрывали движение судов по Калининградскому морскому каналу.