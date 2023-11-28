Сотрудники МЧС спасли в открытом море у Балтийска пятерых рыбаков на перевернувшейся лодке (фото)

В открытом море в районе Балтийска спасли пятерых рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС во вторник, 28 ноября.

В 14.30 от одного из пострадавших по единственному оставшемуся рабочему телефону поступил звонок в экстренную службу. На помощь рыбакам были направлены два катера Поисково-спасательного отряда МЧС России.

Мужчины были обнаружены в 800 метрах от берега, они сидели на перевернутой лодке. Рыбакам удалось спастись, так как на них были надеты спасательные жилеты.

Спасательная операция завершилась в 15:20: мужчинам помогли перебраться с перевернутой лодки на катер МЧС, позже они прошли медицинский осмотр. Жизни рыбаков ничего не угрожает.