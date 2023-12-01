Самолет Калининград — Москва совершил аварийную посадку в Пулково

Самолет «Аэрофлота», следовавший в пятницу, 1 декабря, из Калининграда в Москву, совершил аварийную посадку в Пулково. Как сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту находились 182 пассажира.



По данным надзорного ведомства, все они «благополучно высажены и направлены в зал ожидания аэропорта». Борт осматривают спецслужбы. Пассажиров планируют доставить в Москву на другом воздушном судне.

«В случае выявления нарушений прав пассажиров прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства.