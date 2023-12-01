Самолет Калининград — Москва совершил аварийную посадку в Пулково

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Самолет «Аэрофлота», следовавший в пятницу, 1 декабря, из Калининграда в Москву, совершил аварийную посадку в Пулково. Как сообщается в Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту находились 182 пассажира.

По данным надзорного ведомства, все они «благополучно высажены и направлены в зал ожидания аэропорта». Борт осматривают спецслужбы. Пассажиров планируют доставить в Москву на другом воздушном судне.

«В случае выявления нарушений прав пассажиров прокуратура примет исчерпывающие меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

Издание «Фонтанка» сообщает со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково, что во время полета у самолета возникла техническая неисправность. Экипаж принял решение о вынужденной посадке. Судно приземлилось в 12:20 по местному времени.

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