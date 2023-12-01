В «Аэрофлоте» назвали причину аварийной посадки самолета Калининград — Москва

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Самолет, выполнявший рейс Калининград — Москва, совершил посадку в аэропорту Пулково в связи с тем, что сработала индикация системы охлаждения оборудования кабины пилотов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика «Аэрофлот».

«В целях обеспечения безопасности полета и в соответствии с правилами выполнения полетов командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки в ближайшем аэропорту по причине срабатывания индикации системы обдува (охлаждения) оборудования кабины пилотов», — пояснили в авиакомпании.

Самолет «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Пулково в пятницу, 1 декабря. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, на борту находились 182 пассажира. Их высадили и направили в зал ожидания петербургского аэропорта. В надзорном ведомстве сообщили, что пассажиров планируют доставить в Москву на другом воздушном судне.

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