В «Аэрофлоте» назвали причину аварийной посадки самолета Калининград — Москва

Самолет, выполнявший рейс Калининград — Москва, совершил посадку в аэропорту Пулково в связи с тем, что сработала индикация системы охлаждения оборудования кабины пилотов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика «Аэрофлот».



«В целях обеспечения безопасности полета и в соответствии с правилами выполнения полетов командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки в ближайшем аэропорту по причине срабатывания индикации системы обдува (охлаждения) оборудования кабины пилотов», — пояснили в авиакомпании.