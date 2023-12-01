Калининградка незаконно прописала в своей квартире 24 мигранта

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Дознаватель ОМВД России по Московскому району Калининграда возбудил уголовное дело в отношении 60-летней жительницы города по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Полицейские установили, что в период с сентября 2017 года по август 2022 калининградка незаконно прописала в своей квартире, расположенной на ул. О. Кошевого, 24 гражданина стран ближнего зарубежья. При этом женщина не планировала предоставлять им свою жилую площадь для фактического пребывания.

Максимальное наказание за преступление по указанной статье составляет 3 года лишения свободы.

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