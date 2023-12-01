В Калининграде за уклонение от уплаты налогов задержан директор фирмы по продаже запчастей

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД области обнаружило, что генеральный директор одной из калининградских фирм не заплатил налоги на сумму 75 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным полиции, 44-летний генеральный директор коммерческой организации вступил в групповой сговор с «неустановленными лицами». Подозреваемые вносили в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных хозяйственных операциях с фирмами-однодневками. На деле никакие услуги фирмам не предоставлялись. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе УМВД, компания, которой руководит задержанный, занимается торговлей автозапчастями.

«В офисе коммерческой организации, бухгалтерском бюро, по месту жительства генерального директора и учредителя изъяты документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации и имеющие значение для расследуемого уголовного дела», — рассказали в пресс-службе.

Как указано в сообщении, материалы дела полиция передала в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье пп. «а,б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Задержанному, по информации УМВД, грозит до 5 лет лишения свободы.