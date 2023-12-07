В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в школе и покончила с собой (дополнено)

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В Брянске восьмиклассница устроила стрельбу в гимназии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД, девочка покончила с собой, три человека получили ранения.

«По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии № 5 огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате чего пострадали три человека. После этого девочка покончила с собой», — отметили в полиции. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В приемных отделениях хирургии городской и областной детской больниц информашентству сообщили, что двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести.

По данным «Коммерсанта», региональное управление СКР возбудило дело об убийстве (статья 105 УК РФ). Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что 14-летняя девушка пронесла в школу отцовское охотничье ружье «Бекас-3», спрятав его в тубусе. По словам депутата, помимо девушки, покончившей с собой, от ран погибла ее одноклассница, всего пострадали четверо. 

Дополнено в 10:10. По данным УМВД по Брянской области на 10:18 по местному времени, одна из раненых школьниц скончалась от полученных травм. Количество пострадавших увеличилось до пяти человек. Как сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ, они доставлены в медицинское учреждение. 

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