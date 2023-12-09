В Москве мужчина выстрелил в двоих сотрудников Росгвардии

Два сотрудника Росгвардии получили огнестрельные ранения на северо-западе Москвы во время конфликта с мужчиной. Об этом сообщает ТАСС.



«Два сотрудника Росгвардии во время конфликта с мужчиной на улице Твардовского получили огнестрельные ранения. Стрелявший скрылся с места происшествия», — сказал собеседник агентства. По его словам, один из росгвардейцев получил ранение щеки, второй — по касательной в голову. В правоохранительных органах уточнили, что неизвестный стрелял из травматического пистолета.

Позже в пресс-службе Главного управления Росгвардии сообщили, что подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников ведомства задержан.