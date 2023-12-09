Под Калининградом «Рено» сбил двух пешеходов, один погиб

Накануне в Гурьевском округе произошло смертельное ДТП с участием пешеходов, один из них скончался. Об этом сообщает пресс-служба областной ГИБДД в субботу, 9 января.



ДТП случилось в 19:35 на дороге «Калининград-Светлое-Корнево». В направлении Аллеи Смелых в Калининграде ехал «Рено», под управлением 28-летнего водителя. Он сбил который пешеходов, которые, судя по опубликованной ГИБДД фотографии, шли по обочине. В результате ДТП 64-летний пешеход скончался на месте происшествия, 62-летний пешеход получила травмы и госпитализирована.