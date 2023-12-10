По факту смертельного ДТП в Гурьевском районе возбуждено уголовное дело

По факту смертельного ДТП, произошедшего в Гурьевском районе 8 декабря, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.



«Предварительно установлено, что в направлении ул. Аллея Смелых г. Калининграда двигался автомобиль „Рено“ под управлением 28-летнего водителя, который допустил наезд на двух пешеходов, идущих в попутном направлении по краю проезжей части», — говорится в сообщении.

ОМВД России «Гурьевский» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сотрудники полиции назначили проведение автотехнической и ряда других экспертиз. Расследование дела продолжается.

ДТП произошло в 19:35 в пятницу, 8 декабря, на автомобильной дороге «Калининград-Светлое-Корнево». От полученных травм до приезда скорой медицинской помощи на месте аварии скончался 64-летний пешеход. Его 62-летняя супруга была госпитализирована с травмами.