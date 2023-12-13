Часть Ленинградского района осталась без горячей воды и отопления из-за крупной аварии

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На ряде улиц Калининграда всреду, 13 декабря, отсутствует горячая вода и теплоснабжение из-за аварии на тепловой магистрали в районе улиц Невского и Некрасова. Об этом сообщает «Калининградтеплосеть».

«В связи с проведением аварийных работ отключено отопление и горячее водоснабжение для части потребителей тепловой магистрали № 3. Подача тепловой энергии будет восстановлена в течение рабочего дня», — уточняется на сайте организации.

В зоне отключения оказались потребители с ул. Юбилейной, пер. Потемкина, ул. Береговой, ул. Артиллерийской, ул. Ст. Дадаева, Еловой аллеи, ул. Железняка, ул. Куйбышева, Майского переулка, ул. А. Невского, ул. Курортной, ул. Линейной, ул. Льва Толстого. Помимо жилых домов от тепла отключены 4 детских сада, 33-я школа, учебные корпуса торгово-экономического колледжа, поликлиника № 1, ФОК с бассейном, спортшкола, общежитие № 3, а также 16 административных зданий.

«Работы на объекте ведутся непрерывно, в замене участка трубопровода задействованы три аварийных бригады», — заверяют коммунальщики.

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