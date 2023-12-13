На место прорыва магистральной трубы, оставившего без тепла 100 домов, выехал прокурор

На место прорыва магистральной трубы, оставившего без тепла 100 домов, выехал прокурор
Фото пресс- службы областной прокуратуры
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На контроле прокуратуры находится ликвидация последствий аварии на магистральном трубопроводе в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В среду, 13 декабря, около 5 часов утра произошло повреждение участка магистрального трубопровода системы отопления по ул. Александра Невского. В результате аварии без отопления и горячего водоснабжения остаются свыше 100 многоквартирных домов, а также более 30 социальных объектов и административных зданий.

«Прокуратура контролирует устранение последствий повреждения трубопровода и соблюдение прав потребителей коммунальных услуг. На месте аварии находится заместитель прокурора Ленинградского района Максим Потапов», — подчеркнули в ведомстве, уточнив, что в ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в том числе соблюдения установленных законом сроков устранения последствий аварии.

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