Лже-киллер убедил пенсионерку из Гурьевска заплатить ему за «отказ» от заказа

В Калининградской области задержали рецидивиста, который обманул пенсионерку, прикинувшись наемным убийцей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, в июле текущего года неоднократно судимый 65-летний гражданин без определённого места жительства познакомился с 84-летней женщиной. Пенсионерка пожалела незнакомца и пустила его пожить в своём доме, расположенном в одном из посёлков Гурьевского района. Практически сразу после этого квартирант заявил старушке, что является киллером и получил заказ на её устранение, однако якобы пожалел свою жертву и готов за определённую сумму отказаться от контракта. Пенсионерка поверила злоумышленнику и отдала ему 60 тысяч рублей. Лишь в сентябре родственники потерпевшей случайно узнали о произошедшем и уговорили женщину обратиться в полицию.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вышли на след подозреваемого и задержали его. В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство».

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