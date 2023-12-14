В Правдинском районе задержавшему зарплату бизнесмену сожгли грузовик-рефрижератор

В Правдинском районе задержавшему зарплату бизнесмену сожгли грузовик-рефрижератор
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Сгоревший транспорт

В Правдинском районе бизнесмену, задержавшему заработную плату, сожгли грузовик-рефрижератор «Ивеко». Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, ЧП произошло в ноябре этого года, а обратившийся в полицию владелец авто, у которого полностью сгорели моторный отсек и кабина, проживает в поселке Седово.

«Автомобиль, припаркованный возле дома потерпевшего, загорелся около часа ночи, — уточняют в пресс-службе ведомства. — В ходе разбирательства полицейские установили, что поджог совершил 36-летний житель соседнего посёлка. По версии следствия, мужчина пошел на преступление из мести. Сгоревший автомобиль принадлежал его бывшему начальнику, который задерживал заработную плату».

Предварительный ущерб составил 300 000 рублей.

Полицейские также установили, что на поджог мужчина подел, «употребив для храбрости спиртное». После случившегося подозреваемый позвонил автовладельцу и сообщил, что «проходил мимо и увидел, что горит его грузовик».

На данный момент мужчина сознался в содеянном. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путём поджога». Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

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