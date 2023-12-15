В ДТП на черняховской трассе два человека погибли, пострадал ребенок (фото)

На 59-м километре трассы «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской республикой» (напротив ушаковских карьеров) в пятницу, 15 декабря произошло ДТП, в котором погибли двое. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария случилась в 14:43 — в столкновении участвовали грузовик и легковое авто.



«По предварительным данным, грузовой автомобиль, выезжая со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся легковым автомобилем, — уточняет пресс-служба ведомства. — В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия».

Сообщается также, что на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве находился 8-летний ребенок. С тяжёлыми травмами он был доставлен в больницу.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.