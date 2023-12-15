В ДТП на черняховской трассе два человека погибли, пострадал ребенок (фото)

В ДТП на черняховской трассе два человека погибли, пострадал ребенок (фото)
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
Все новости по теме: ДТП

На 59-м километре трассы «Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской республикой» (напротив ушаковских карьеров) в пятницу, 15 декабря произошло ДТП, в котором погибли двое. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, авария случилась в 14:43 — в столкновении участвовали грузовик и легковое авто.

«По предварительным данным, грузовой автомобиль, выезжая со второстепенной дороги, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигающимся легковым автомобилем, — уточняет пресс-служба ведомства. — В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте происшествия».

Сообщается также, что на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве находился 8-летний ребенок. С тяжёлыми травмами он был доставлен в больницу.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter