После ДТП с двумя погибшими на черняховской трассе возбудили уголовное дело

По факту ДТП, которое произошло 15 декабря на трассе Калининград — Черняховск, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областная прокуратура.
Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Надзорное ведомство взяло на контроль расследование инцидента.ДТП, в котором погибли две женщины в возрасте 34 и 64 лет, произошло во второй половине дня в пятницу, 15 декабря. По предварительным данным, грузовой автомобиль, выезжая со второстепенной дороги, оказался на встречной полосе и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В результате аварии водитель и пассажир «легковушки» скончались на месте. В машине также находился восьмилетний ребенок. По данным полиции, девочка госпитализирована с тяжелыми травмами.