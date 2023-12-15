После ДТП с двумя погибшими на черняховской трассе возбудили уголовное дело

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По факту ДТП, которое произошло 15 декабря на трассе Калининград — Черняховск, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает областная прокуратура.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ — «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Надзорное ведомство взяло на контроль расследование инцидента.

ДТП, в котором погибли две женщины в возрасте 34 и 64 лет, произошло во второй половине дня в пятницу, 15 декабря. По предварительным данным, грузовой автомобиль, выезжая со второстепенной дороги, оказался на встречной полосе и столкнулся с автомобилем «Шевроле». В результате аварии водитель и пассажир «легковушки» скончались на месте. В машине также находился восьмилетний ребенок. По данным полиции, девочка госпитализирована с тяжелыми травмами.

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