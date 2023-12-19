На Гвардейском проспекте упали дерево и столб: перекрыта проезжая часть

Днем во вторник, 19 декабря, на Гвардейском проспекте в Калининграде рухнули на дорогу дерево и столб. В результате оказалась полностью перекрыта проезжая часть. Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, до ликвидации последствий происшествия транспорт будет направляться в объезд.



«Сейчас выставляются экипажи. Транспорт, следующий с улицы Театральной и Московского проспекта, будет направлен в объезд», — отметили в ведомстве. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.