В аварии на Северном обходе погиб годовалый ребёнок (видео)

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В аварии на Северном обходе Калининграда погиб ребенок. Трагедия произошла 20 декабря около 18:10, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным, 24-летний водитель «Пежо» не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение. В результате ДТП пострадали сам водитель и 23-летняя мать пассажирка на заднем сиденье. Их госпитализировали.

В прокуратуре Калининградской области сообщили, что мальчик 2022 года рождения находился в машине без детского кресла, мать держала его на руках. Ребенок скончался на месте ДТП от полученных травм.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.


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